Thorgan Hazard, voor één keer "de held van de dag": "Als we elke keer zo gaan afzien, gaat het moeilijk worden"

Er kwamen vragen over de blessure van broerlief Eden, maar Thorgan Hazard was eigenlijk de held van de dag. Twee dagen later nog steeds, want zijn goal bezorgde de Rode Duivels de winst tegen Portugal. "Mijn gsm staat nog altijd roodgloeiend. Ik heb die goal al veel gezien."

"Het gebeurt niet vaak dat ik de held van de dag ben", grijnsde Thorgan. "Ik mocht ook eens starten en in matchen zoals tegen Portugal moet je soms je kans gaan. De keeper verwachtte de bal denk ik aan de andere kant, maar des te beter voor mij. Mijn mooiste ooit voor de nationale ploeg? (lacht) Niet moeilijk, zoveel scoor ik ook niet hé."

Maar ook Thorgan was niet blind voor de fouten in de tweede helft. "Als we elke match zo gaan afzien gaat het moeilijk worden", knikte hij. "Soms moet je afzien en op dat vlak hebben we progressie gemaakt. Elke grote ploeg moet soms door een muur kunnen gaan. Dat hoort bij een groot toernooi."

Werken eraan om beter te doen in balbezit

"Lelijk mag ook", klonk het de voorbije dagen. Maar we moeten ook niet overdrijven. Frankrijk kreeg ook veel kritiek voor de speelstijl in 2018. "We proberen zeker niet de stijl van Frankrijk op het WK in 2018 te kopiëren. We gaan nog steeds uit van onze eigen sterkte. Die eerste helft tegen Denemarken en tweede tegen Portugal waren niet met opzet. Het kwam doordat de tegenstander nu eenmaal sterk was. Maar we werken eraan om beter te doen in balbezit.”

Thorgan sloot af met een hoopvolle boodschap. "En kijk naar Italië. Zij hadden het ook lastig met Oostenrijk. We zullen vrijdag op ons best moeten zijn - Italië is 31 matchen ongeslagen. Maar Oostenrijk bewees dat ze te kloppen zijn.”