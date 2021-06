Marc Brys was tevreden over de overwinning van zijn ploeg tegen de regerend Israëlisch kampioen

Marc Brys is momenteel met OH Leuven op stage in Sint-Michielsgestel. Ze speelden een oefenpartij tegen Maccabi Haifa dat zich in Nederland voorbereid op de voorronde van de Champions League.

Het mediateam van OH Leuven blikte met Marc Brys terug op de wedstrijd tegen de landskampioen van Israël. “Pittige wedstrijd”, puft Marc Brys na de 2-3 winst tegen Maccabi Haifa. De kampioen uit Israël speelt over zeven dagen in de voorronde van de Champions League en maakte er dinsdag tegen OH Leuven een echte wedstrijd van. “Er zit altijd vuur en het nodige temperament in teams uit Israël. Altijd, ik heb nooit anders geweten. Wanneer die jongens op achterstand komen, raken ze al eens geprikkeld”, glimlacht Brys. “We komen min of meer ongeschonden uit de strijd. Al hield ik wel mijn hart vast bij die aanslag op de enkel van Schrijvers. De lijnrechter liet begaan terwijl hij op amper 2,5 centimeter van het gebeuren stond.”

Marc Brys was tevreden over het resultaat tegen toch een stugge tegenstander: “We haalden een mooi en onverwacht resultaat tegen een ploeg die over heel wat talent en kwaliteit beschikt. Je wilt in een oefenwedstrijd vooral zaken terugzien waar je op training hebt op gewerkt. Bij momenten heb ik dat tegen Maccabi ook gezien. Maar ik zag ook een aantal fouten en tekortkomingen. Daar moeten we de komende dagen mee aan de slag. Zo moet bijvoorbeeld de cohesie centraal beter zijn. Dat liep een stuk vlotter na de rust. Een goeie, felle oefenwedstrijd brengt interessante zaken aan het licht.”