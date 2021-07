OFFICIEEL: Middenvelder van Lierse Kempenzonen gaat bij Lokeren-Temse aan de slag

Lokeren-Temse wil volgend seizoen meedoen voor de titel in tweede nationale en dus heeft de club enkele serieuze versterkingen binnengehaald. De laatste speler die Lokeren-Temse heeft binnengehaald, is Toon Janssen.

Toon Janssen was sinds deze zomer een vrije speler, want zijn contract bij Lierse Kempenzonen was afgelopen. Bij Lierse Kempenzonen kreeg Janssen nog regelmatig zijn kans, want hij speelde 16 wedstrijden in 1B.

Nu gaat Janssen dus in tweede nationale aan de slag. Hij heeft namelijk een contract getekend bij Lokeren-Temse. De middenvelder maakte meteen zijn debuut in een oefenmatch tegen Hamme en hij vond ook direct de weg naar het doel. Lokeren-Temse won de oefenmatch met 0-3.