Verdediger verlaat Beerschot transfervrij en gaat in zijn thuisland aan de slag

Beerschot heeft afscheid genomen van Yan Vorogovskiy. Het contract van de linksback liep deze zomer af en hij heeft ondertussen al een nieuwe ploeg gevonden, want hij gaat bij Kairat Almaty aan de slag.

Yan Vorogovskiy speelde sinds 2019 voor Beerschot. De verdediger was één van de vaste waardes in de ploeg, want in totaal speelde hij 43 wedstrijden voor Beerschot. Daarin was hij goed voor 2 doelpunten en 1 assist.

Nu gaat Yan Vorogovskiy in zijn thuisland, Kazakhstan, aan de slag. Volgens Koen Frans, Beerschot-watcher van Gazet van Antwerpen, heeft de linksback namelijk een contract getekend bij Kairat Almaty, de kampioen van Kazakhstan.