OFFICIEEL: Dino Arslanagic zet carrière verder in Turkije

Na amper één seizoen zit het Gentse avontuur erop voor Dino Arslanagic. De rijzige centrale verdediger paste niet meer in de plannen van Hein Vanhaezebrouck en verkast naar Göztepe, een Turkse middenmoter.

Dino Arslanagic (28) ondertekende een contract voor twee seizoenen bij Göztepe, dat vorig seizoen op een tiende plaats eindigde in de Turkse hoogste klasse. Hoeveel de Turken hebben betaald voor de voormalige jeugdinternational is niet bekend. Göztepe huurde afgelopen seizoen Peter Zulj van Anderlecht.

Arslanagic kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Antwerp, op aanraden van toenmalig Gent-coach Laszlo Bölöni. Aan het einde van het reguliere seizoen kwam Arslanagic veel aan spelen toe, maar in de play-offs kwam hij niet meer in actie.

Arslanagic verlaat de Ghelamco Arena alweer na amper één seizoen en 22 wedstrijden. Eerder speelde hij al voor Standard, Moeskroen en Antwerp.