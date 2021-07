Komen de voorspellingen dan toch uit? 'Anderlecht kan na deze beslissing opnieuw naar de top mikken'

RSC Anderlecht lijkt binnenkort een zucht van opluchting te kunnen slaken. De financiële problemen lijken steeds meer tot het verleden te behoren. Is de nachtmerrie bij de start van het nieuwe seizoen voorbij?

Voor alle duidelijkheid: de boekhouding van RSC Anderlecht kleurt nog steeds rood, maar de acute problemen zijn voorbij. De transfers van Jérémy Doku en Albert Sambi Lokonga - we mogen er inmiddels zeker van zijn dat de middenvelder voor Arsenal FC gaat voetballen - én de opkuis van de kleedkamer door Peter Verbeke hebben vruchten afgeworpen.

De kapitaalinjectie is dan wel nog niet rond, maar het geruzie in de bestuurskamer is ook verleden tijd. Normaliter ging die injectie afgelopen dinsdag worden afgerond, maar de Raad van Bestuur werd in laatste instantie afgelast. Het is echter de bedoeling om een signaal te geven voor de competitiestart en de nodige handtekeningen te zetten.

Komen de voorspellingen dan toch uit?

Vandenhaute, Verbeke en co zullen de komende seizoenen de vinger op de knip houden, maar het lijkt er dus stilaan op dat we het oude paars-wit - qua spelniveau dan - terug zullen zien. En dan kan Vincent Kompany alleen maar tevreden stellen. We zitten in het derde seizoen. Komen de voorspellingen van die open brief dan toch uit?