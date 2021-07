Officieel: Seraing verliest jongeling

Een jongeling van Seraing komt niet terug naar Luik. Dat nieuws is officieel bevestigd geworden. Geen Ndiaye dus in 1A volgend seizoen.

Amadou Ndiaye leek de voorbije weken wel degelijk opnieuw op weg naar Seraing, maar uiteindelijk slaat hij nu een andere weg in.

Le Mans

De Senegalese aanvaller gaat op huurbasis naar Le Mans, onder de vorm van een uitleenbeurt vanuit Metz.

Hij zal dus niet uitkomen in 1A volgend seizoen, maar wel volgend seizoen in de Franse derde klasse. Dat heeft ook Sang et Or bekendgemaakt.