Lokonga stapt vandaag niet op de bus naar het Nederlandse Alkmaar

Albert Sambi Lokonga staat op de lijst om mee op stage te trekken met Anderlecht naar het Nederlandse Alkmaar, maar zover zal het niet komen.

Lokonga zette de voorbije week filmpjes op zijn Instagram van hoe hij zijn conditie aan het onderhouden was samen met zijn broer, Paul-José Mpoku, en enkele vrienden. Anderlecht zette hem op de lijst voor de stage omdat er nog geen akkoord is met Arsenal, maar dat zit wel in de pijplijn.

Het is dan ook niet de bedoeling dat de middenvelder vandaag op de bus stapt. Hij wacht af tot hij zich in Londen kan gaan melden voor de trainingen. Sambi heeft zelf al weken een persoonlijk akkoord met de Premier League-club en men gaat ervan uit dat de officiële aankondiging nog deze week gebeurt.