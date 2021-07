Ex-topcoach Fabio Capello heeft opvallende mening over fase met Immobile tegen België: "Schuld van de Italiaanse scheidsrechters"

Het stukje 'commedia dell'arte' van Ciro Immobile tijdens België-Italië werd druk nabesproken. De aanvaller viel voor dood in de zestien, Thomas Vermaelen was even uit concentratie en Barella kon scoren. Ex-Italiaans bondscoach Fabio Capello had er ook zijn mening over.

Capello begrijpt waar het vandaan komt. "Ik neem Immobile niets kwalijk”, vertelde Capello in de Corriere della Sera. “De eerste schuld ligt namelijk bij de Italiaanse scheidsrechters. In de Serie A zijn we gewend geraakt aan dit gedrag. En het wordt ook nog eens beloond. Dus dan denkt zo’n speler: Waarom zou ik het niet opnieuw doen?’’

“Natuurlijk was dit niet eerlijk. Maar Italiaanse arbiters hebben gewoon niet de kwaliteiten om te zien of zoiets nep is en ze fluiten voor iedere kleine overtreding. Zo willen ze de wedstrijd in de hand houden. En dat heeft te maken met persoonlijkheid.”