Manu Ferrera vreest voor Spaanse nederlaag tegen Italië: "Dan was België er misschien al uitgegaan in achtste finales"

Manu Ferrera zal ongetwijfeld met veel aandacht de halve finale Italië-Spanje volgen op het EK. De scout van AA Gent is een Spaanse Belg en hoopt uiteraard op een zege van 'La Roja'. Al heeft Italië de beste papieren volgens Ferrera.

Bij Sporza blikt Ferrera vooruit op de eerste halve finale van het EK. Hij vreest voor een uitschakeling van de Spanjaarden. "Ik denk niet dat ze per se niet goed genoeg zijn, maar de zwakke punten zijn te groot. Centraal achterin komen we tekort en in doel ook. Dat is niet voldoende voor het hoogste niveau. De goals die we slikten tegen Kroatië, dat was comedy capers. Zo'n doelpunten staan de Italianen niet toe."

Te trage opbouw

In de eerste matchen op het toernooi had Spanje het moeilijk om te scoren. "Het middenveld draait niet echt goed. De opbouw is te traag. De tegenstander heeft zo alle tijd om een goede organisatie neer te zetten. En laat dat net de sterkte van dit Italië zijn. Dan wordt het voor de tegenstander moeilijk om te scoren, kijk maar naar België."

De compartimenten die Ferrara eerder al aanhaalde als pijnpunten, zijn bij de Italianen net sterke punten. "De Italianen verdedigen heel goed en ook hun keeper is heel sterk. Als Donnarumma bij Portugal in doel stond in plaats van Rui Patricio, dan was België er misschien al uitgegaan in de 1/8e finales."