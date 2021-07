Van Barcelona naar Leeds: opvallende transfer voor 24-jarige linkerflankverdediger

Hoeveel spelers zouden er al van Barcelona naar Leeds gegaan zijn? De 24-jarige linkerflankverdediger Junior Firpo maakt alvast die overstap. De speler uit de Dominicaanse Republiek ruilt La Liga voor de Premier League, in de hoop om daar meer speelminuten te maken.

Leeds was op zoek naar een nieuwe flankverdediger na het vertrek van Alioski. De ploeg met Elland Road als thuishaven bereikte een overeenkomst met Junior Firpo voor vier seizoenen, nadat die laatste eerst een periode in quarantaine ging en vervolgens zijn medische testen aflegde.

Firpo verhuisde op jonge leeftijd van de Dominicaanse Republiek naar Spanje, waar hij eerst bij Real Betis doorbrak en in de zomer van 2019 een transfer naar FC Barcelona versierde. Sindsdien is Firpo in totaal 41 keer in actie gekomen voor Barça.

LATEST NEWS | Agreement with Leeds United for the transfer of @JuniorFirpo03 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 6, 2021

Barcelona moet nog van enkele spelers zien af te geraken, zodat het zijn nieuwkomers kan registreren voor de competitie en ook Lionel Messi een contractverlenging kan laten tekenen. Firpo is dus één van de spelers die vertrekken. Bij Leeds is hij de derde inkomende transfer en zal hij ook het rugnummer 3 dragen.