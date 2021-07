Prachtige woorden over KRC Genk van Danny Vukovic: "Genk bood me mogelijkheid droom waar te maken"

Uit het oog, maar niet uit het hart. Danny Vukovic is zijn periode bij KRC Genk nog lang niet vergeten. De Australische doelman verliet in maart Genk voor zijn thuisland, onder meer om zijn vrouw bij te staan in de laatste maanden van haar zwangerschap.

Ondertussen is Vukovic alweer teruggekeerd naar de Lage Landen, want hij komt dit seizoen uit voor NEC. In een gesprek met De Gelderlander blikt Vukovic met warme gevoelens terug op zijn tijd bij Genk. "Ik heb bijna mijn hele carrière in eigen land gespeeld. Genk bood me de mogelijkheid om mijn droom waar te maken", klinkt het.

Fantastische band met fans

Uiteindelijk speelde Vukovic bijna vier jaar in Genk en dat ging ook met enkele prijzen gepaard. "Ik heb er de gouden schoen gewonnen (Vukovic werd bij Genk verkozen tot meest verdienstelijke speler van het seizoen 2017-2018, red.), ben Belgisch kampioen geweest. En ik had een fantastische band met de fans."

Dat laatste wil Vukovic nu ook bewerkstelligen in Nijmegen. "Die relatie wil ik ook opbouwen met de achterban van NEC. Ze hebben hier dezelfde toewijding als in Genk, ze spreken bovendien dezelfde taal. Al is NEC wel een nieuw avontuur", erkent de 36-jarige keeper.