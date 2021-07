Trekt Engeland haar goede vorm door tegen Denemarken?

Engeland en Denemarken nemen het woensdagavond tegen elkaar op voor een felbegeerd plekje in de finale van het Europese kampioenschap 2020. De Engelsen krijgen alvast ook het thuisvoordeel mee, want om 21u00 wordt er afgetrapt in het Wembley Stadion in Londen.

Denemarken scoort vlot

Bij Denemarken vinden ze vlotjes de weg naar doel. Zo scoorden de Denen in hun laatste drie wedstrijden, maar liefst tien keer. Tweemaal tegen Tsjechië. Vier keer tegen Wales en daarvoor ook nog eens vier keer tegen Rusland. Ook tegen Engeland zullen de Denen dus hoogstwaarschijnlijk hun doelpuntje meepikken.

Engeland in vorm

Engeland lijkt steeds verder te groeien in dit toernooi. Terwijl ze in de groepsfase niet meteen konden overtuigen, deden ze dat in de 1/8e finale en de kwartfinale wel. Eerst werd Duitsland uitgeschakeld met 2-0. Daarna volgende Oekraïne met 4-0. Het scorend vermogen is terug bij de Engelsen en hun vertrouwen groeit zienderogen. Ook Denemarken lijkt voor Engeland een te kloppen tegenstander.

Harry Kane

Ook Harry Kane heeft duidelijk zijn goede vorm weer te pakken. De aanvaller van Tottenham kon pas diep in de tweede helft tegen Duitsland in de 1/8e finale zijn allereerste doelpunt scoren van dit Europese kampioenschap. Een doelpunt dat hem duidelijk bevrijd heeft, want tegen Oekraïne was hij na amper vier minuten spelen al goed voor het eerste doelpunt. Ook in de tweede helft kon hij nogmaals scoren. Gaat Kane voor zijn vierde doelpunt in drie opeenvolgende wedstrijden?

Enkele bettips

Denemarken scoort, odd 1.83.

Engeland wint, odd: 1.76.

Harry Kane scoort, odd: 2.20.