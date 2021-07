Kaapt Ajax supertalent van Anderlecht weg? 15-jarige krijgt rondleiding op oefencentrum

Gaat Ajax lopen met dé sensatie van de paars-witte jeugd? Rayane Bounida, de 15-jarige balkunstenaar die een hit is op Instagram, kreeg een rondleiding op De Toekomst, het oefencentrum van de Amsterdammers.

Bounida kan nu al rekenen op interesse van Manchester City en PSG, maar Ajax wil hem overtuigen dat zij de beste tussenstap zijn naar de Europese top.

Hij werd deze week in het bijzijn van zijn familie rondgeleid in de Johan Cruijff Arena en op sportpark De Toekomst, weet Het Nieuwsblad. Bounida werd in maart al 15, maar tekende nog geen profcontract bij Anderlecht. Daardoor zou hij voor een jeugdvergoeding mogen vertrekken. Het is geen toeval dat bij Ajax Urbain Haesaert één van de jeugdscouts is. Die kent hem nog goed van bij de Anderlecht-jeugd.