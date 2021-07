Haroun wil met Antwerp allerhoogste en doet boude voorspelling: "Zij worden de seizoensrevelatie, schrijf maar op!"

Faris Haroun is er al 36, maar de verdedigende middenvelder is - als hij fit is - nog steeds onbetwist titularis bij Antwerp. En de ambitie is er met de leeftijd niet op verminderd: kampioen worden is dit seizoen het doel.

Antwerp werd vorig seizoen tweede, maar de club deed al zware inspanningen om straks nog sterker voor de dag te komen. "Ritchie lacht altijd met mij: 'Je bent al een legende in de geschiedenisboeken, maar met een titel haal je de voorpagina'", lacht Haroun in GvA. "Ons doel is beter doen dan vorig jaar, wat niet betekent dat we voor de tweede maar voor de eerste plaats moeten gaan. De concurrentie zit natuurlijk niet stil. AA Gent wil reageren na een mager jaar, Anderlecht begint aan zijn derde seizoen onder Kom­pany en Club Brugge en Genk ­zullen er weer staan. En Charleroi met Edward Still wordt dé seizoensrevelatie. Schrijf die voorspelling al maar op.”