'Antwerp vindt opvolger Martin Hongla in Zweden'

Met Martin Hongla zag Antwerp een sterkhouder naar de Serie A vertrekken. Een opvolger lijkt niet lang op zich te laten wachten. Fabrizio Romano meldt immers dat Alhassen Yusuf weldra naar de Bosuil komt.

Volgens de Italiaanse journalist is er een akkoord tussen Antwerp en de club van Yusuf, IFK Göteborg. Antwerp zou zo'n 1,5 miljoen op tafel moeten leggen voor de 20-jarige Nigeriaan, die nog tot 2022 onder contract ligt bij de huidige nummer twaalf in de Zweedse hoogste klasse.

De defensieve middenvelder is een vaste waarde bij IFK Göteborg, waar hij dit seizoen in negen wedstrijden een assist afleverde. Een doelpuntenmachine is hij dan weer niet: in 76 wedstrijden voor de Zweedse club was hij slechts twee keer trefzeker. Martin Hongla trof afgelopen seizoen vijf keer raak voor de Great Old.