Michel-Angé Balikwisha toont zich heel ambitieus in zijn eerste interview bij Antwerp

Michel-Angé Balikwisha maakte de overstap van Standard naar Antwerp. Hij toont zich heel ambitieus in zijn eerste interview bij zijn nieuwe club.

"Ik voel me heel goed. Ik ben hier goed ontvangen door het team, de staf, de coach en de club. Dus dat doet me plezier", opende Balikwisha zijn eerste interview sinds zijn overstap naar Antwerp.

Balikwisha is ambitieus en wil voor het allerhoogste gaan namelijk de titel. Ook de Beker van België is belangrijk voor hem.



Tot slot sprak hij ook over de fans. "Bij Standard mochten er al snel geen fans meer komen (door de coronabeperkingen, nvdr.). Ik heb gehoord dat er hier nog meer sfeer is dan op Sclessin. Ik kijk er al naar uit om hen te ontmoeten." Het staat nu echter ook al vast dat Balikwisha een warm onthaal zal krijgen als hij met Antwerp naar Standard zal afzakken.