Rots in de branding bij Bayern München, maar volgend seizoen mogelijk bij Chelsea

Chelsea toont veel interesse in de verdediger volgens Kicker. De Londense club heeft al wel een heleboel kwaliteitsvolle centrale verdedigers zoals Rüdiger, Zouma en Thiago Silva. Mogelijk moet Süle een vervanger worden voor Silva aangezien die 36 is en volgend jaar weer een jaartje ouder wordt.

Als de transfer doorgaat zal Süle veel landgenoten tegenkomen bij Chelsea. Onder andere Timo Werner, Kai Havertz en Antonio Rüdiger spelen daar en coach Thomas Tuchel is ook een Duitser.

