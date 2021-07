Officieel: AA Gent versterkt zich met een Ivoriaanse spits

Vandaag tekende de 24-jarige spits Ivoriaanse spits Vakoun Bayo een contract tot 2025 bij KAA Gent.

Bayo startte zijn carrière bij Stade Abidjan in zijn geboorteland Ivoorkust. Daarop vertrok hij naar het Tunesische Étoile du Sahel en nadien naar Dunasjka Streda in Slovakije (2017-2019). Daar scoorde hij in 32 wedstrijden 22 doelpunten en gaf hij 9 assists.

Hiermee kon hij Celtic Glasgow overtuigen dat hem in de winter van 2019 naar Schotland haalde. Vorig seizoen volgde een uitleenbeurt aan Toulouse FC waar hij in 36 wedstrijden 13 doelpunten en 4 assists lukte.