🎥 Anderlecht en AZ houden elkaar in evenwicht, Van Crombrugge laat zich opmerken

Anderlecht en AZ hebben elkaar in een oefenduel in evenwicht gehouden: het werd 1-1. Hendrik Van Crombrugge redde al vroeg een strafschop, maar zag er ook allerminst goed uit bij het tegendoelpunt van de Alkmaarders.

Vincent Kompany stuurde een stevig elftal tussen de lijnen in de oefenpot tegen AZ. Voorin kreeg Isaac Kiese Thelin nogmaals de kans om zich te bewijzen.

Starting line-up #RSCA:

30. Hendrik Van Crombrugge ©

54. Killian Sardella

4. Wesley Hoedt

6. Taylor Harwood-Bellis

17. Sergio Gomez

8. Josh Cullen

46. Anouar Ait El Hadj

40. Francis Amuzu

18. Majeed Ashimeru

51. Yari Verschaeren

24. Isaac Kiese Thelin — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 10, 2021

De wedstrijd begon slecht voor de Brusselaars. Na een overtreding van Sardella ging de bal meteen op de stip, maar Van Crombrugge redde de strafschop van Karlsson.

Met de rust in zicht kwam paars-wit in stijl op voorsprong. Na een knappe en snelle combinatie in de vijandelijke zestien was het uiteindelijk Amuzu die de bal in het doel deponeerde.

Een kwartier voor tijd zorgde AZ-speler Aboukhlal voor de gelijkmaker, na een blunder van Van Crombrugge. Al moet gezegd: de terugspeelbal van Ashimeru was allerminst een geschenk voor de aanvoerder van Anderlecht.