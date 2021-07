Spelers Antwerp werden verrast door aanpak Priske: "We komen van enkele trainers waarbij het absoluut 'not done' was"

Brian Priske heeft een andere aanpak dan de vorige coaches van Antwerp. Het groepsgevoel is heel belangrijk voor de Deen. Dat uit zich ook in de vrijheden die de spelers krijgen.

Zo mag er ineens muziek gespeeld worden, ook tijdens de trainingen. “Dit waren we niet gewoon, hé. We komen van enkele trainers waarbij muziek absoluut not done was", aldus Ritchie De Laet bij Het Nieuwsblad. "Daar verschoot hij zelf van. Oké, na een overwinning mocht er wat ambiance zijn in de kleedkamer, maar voorts geen muziek. Bij deze trainer is het motto: hoe luider, hoe liever. Zélfs op een matchdag.”

Ook Birger Verstraete werd erdoor verrast. “Toen we op de eerste meeting binnenkwamen, en er muziek speelde, keken we verbaasd naar elkaar: Dadelijk komt de coach toe, wat gaat die hierop zeggen? Maar blijkbaar had iemand van de staf bewust muziek opgezet.”