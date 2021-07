Zowat alle profclubs worden onderzocht door fiscus in nasleep van Propere Handen: fraude, belastingsontduiking, vreemde constructies...

In de nasleep van het grootschalige 'Propere Handen-dossier' is de Bijzondere Belastingsinspectie nu ook een onderzoek begonnen naar fraude in het voetbal. Zowat alle profclubs worden onder de loep genomen.

De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) kreeg inzage in alle dossiers van Propere Handen en startte 57 onderzoeken op, weet de krant De Tijd. “In de eerste plaats zijn die onderzoeken gericht op de fiscaal relevante feiten die het gerechtelijk onderzoek aan het licht heeft gebracht. Daarnaast zijn er nog enkele onderzoeken die niet noodzakelijk een verband hebben met het gerechtelijk dossier, maar die eerder zijn begonnen en in hoofdzaak betrekking hebben op makelaarsvergoedingen”, bevestigt de Federale Overheidsdienst Financiën. Het gaat om belastingontduiking op grote schaal, illegale commissies voor makelaars, grote betalingen aan trainers, coaches en spelers en vreemde fiscale constructies. De fiscus kan zeven jaar teruggaan in de tijd bij vermoeden van fraude, anders drie jaar. Er wordt niet gezegd welke clubs worden onderzocht, maar volgens De Tijd gaat het om zowat alle profclubs. Het kan uitdraaien op zware boetes. “Clubs kijken mogelijk aan tegen belangrijke claims van de BBI, onder meer via flinke belastingverhogingen op eerder gegeven aftrekken op onterecht betaalde makelaarscommissies.”