Seraing nog niet klaar voor 1A: "Ik wil nog 4 of 5 versterkingen"

Seraing sloot de zomerstage af met een gelijkspel tegen Progrès Niederkorn, een ploeg uit Luxemburg.

Een gelijkspel tegen een Luxemburgse ploeg, dat is niet meteen een gegeven om vrolijk van te worden. Seraing zal seizoen 2021-2022 aftrappen met een verplaatsing richting Kortrijk en trainer Jordi Condom onthoudt vooral de positieve dingen van de stage.

"De spelers hebben goed gewerkt, het maximum van zichzelf gegeven. We hebben van de gezamelijke momenten geprofiteerd door een soort van teambuilding van te maken voor zes dagen. De omstandigheden waren goed, zowel in het hotel als op het veld bij FC Metz. De spelers zijn moe maar dat is volkomen normaal, ik ben heel tevreden met het resultaat van deze trainingsweek", vertelt Condom op de website van de club.

Seraing verloor deze zomer meerdere spelers en wacht al even op versterking. "Ik verwacht nog minimaal 4 of 5 spelers. Het seizoen begint al over twee weken, het zal er snel zijn. Het is dus belangrijk om snel de voltallige kern te hebben om ons zo goed mogelijk voor te bereiden voor het duel tegen Kortrijk", onderstreept de T1 van Seraing.