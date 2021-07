Anderlecht krijgt gelijk van BAS en moet monstercommissie van 7 miljoen euro niet betalen

Anderlecht heeft van het BAS gelijk gekregen in het geschil met voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Die eiste nog 7 miljoen euro van paars-wit voor de transfer van Youri Tielemans, maar die moeten ze dus (voorlopig?) niet betalen.

Anderlecht stelde zich burgerlijke partij in het gerechtelijk onderzoek tegen Henrotay, die verdacht wordt van witwaspraktijken en fraude. Paars-wit weigerde een deel van de openstaande facturen aan Henrotay te betalen omdat ze meenden dat het om onterechte monstercommissies gaat. Henrotay eiste echter zijn geld.

Anderlecht vroeg dan ook aan het BAS de ontbinding van de buitenproportionele overeenkomsten met Henrotay en het BAS gaf hen daarin gelijk. Ze moeten dus niet betalen, alleszins tot een rechter uitspraak gedaan heeft in het dossier van Henrotay.

Monstercommissie

Het gaat vooral over de transfer van Youri Tielemans naar Monaco, weet HLN. Anderlecht - waar Herman Van Holsbeeck toen nog de manager was - overeengekomen zijn om 6,2 miljoen euro te betalen aan Tanguillo BV, maar het was Pilgrim Holland BV - een bedrijf van Henrotay - dat aan Anderlecht factureerde. Er werd 750.000 euro direct betaald, maar Marc Coucke weigerde de rest te betalen. Henrotay beweerde dat hij recht had op 7 miljoen, maar het BAS oordeelt dus van niet.