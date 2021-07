Verschrikkelijk nieuws voor youngster van KV Mechelen: negen maanden buiten strijd

Het seizoen van Niklo Dailly bij KV Mechelen zit er al zo goed als op. In de oefenwedstrijd tegen Roda JC blesseerde hij zich zwaar aan de knie.

Dailly zit sinds vorig seizoen bij KV Mechelen toen hij overkwam van de beloften van Anderlecht. De nu 19-jarige winger zou dit seizoen meer kansen krijgen, maar dat mag nu ook in de vuilbak.

Dailly heeft zijn voorste kruisband en laterale band van zijn rechterknie gescheurd in de oefenmatch tegen Roda JC. De flankaanvaller is 6 tot 9 maanden out.