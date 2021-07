Wie wint de strijd om Zinho Vanheusden? 'Twee Italiaanse clubs willen verdediger doodgraag huren'

Het blijft nog even afwachten op de officiële bevestiging, maar Zinho Vanheusden lijkt volgend seizoen te gaan voetballen voor Genoa of Cagliari. Daar zal hij zich verder moeten ontwikkelen om daarna in aanmerking te komen voor een plaats in de hoofdmacht van Inter Milaan.

De geruchtenmolen doet nu al een tijdje de ronde over Zinho Vanheusden, maar hij zal zich snel kunnen aanmelden bij een nieuwe werkgever. Inter Milaan zou hun ex-speler voor maar liefst 16 miljoen euro overnemen van het financieel lijdende Standard. Beide partijen bereikten vorige week al een akkoord over de transfer. Daar zal de 21-jarige centrale verdediger een contract voor maar liefst vijf seizoenen ondertekenen, maar Vanheusden zal elders speelminuten moeten vergaren. Een pak Italiaanse clubs hoopten hem tijdelijk over te nemen, maar dat aantal is ondertussen teruggedrongen tot twee. Volgens Het Laatste Nieuws blijven enkel Genoa en Cagliari nog over, de definitieve beslissing ligt nu in handen van Inter Milaan, die deze week hun beslissing bekend maken. Vorig seizoen stond Genoa op een elfde plaats in de rangschikking. Cagliari daarentegen wist pas in het slot een degradatie te vermijden en parkeerde zich uiteindelijk op een veilige zestiende plaats.