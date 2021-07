Antwerp troeft Club Brugge af in strijd om jonge middenvelder

Het zijn drukke tijden op De Bosuil. Zowel inkomend als uitgaand staat er heel wat te gebeuren op transfergebied.

Met Martin Hongla richting Italië moest er een nieuwe middenvelder komen bij The Great Old en die is nu gevonden.

Yusuf

Zoals verwacht komt Alhassan Yusuf de rangen van Antwerp eerstdaags versterken. Dat nieuws werd ons nogmaals vanuit Zweden bevestigd.

De 20-jarige Nigeriaan komt momenteel uit voor IFK Göteborg en zal een meerjarig contract tekenen op De Bosuil. Hij stond ook in de belangstelling van Club Brugge, maar kiest dus voor Antwerp.