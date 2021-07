🎥 City-shirts met bijzondere betekenis zijn uit: De Bruyne showt nieuwe tenue en ook Kompany roept mee in filmpje

Onder meer De Bruyne mag het showen en ook Kompany doet mee aan de campagne errond: het nieuwe Man City-shirt is nu ook officieel uit. Eerder was al uitgelekt hoe die nieuwe outfit eruit zou zien. Er is een verwijzing naar een legendarische goal van Agüero in 2012.

In dat jaar veroverde City zijn eerste landstitel sinds de overname van de nieuwe investeerders. Het moest hiervoor wel diepgaan, want in de laatste match tegen QPR stond het lang 1-2 achter. Na de gelijkmaker van Dzeko zorgde Agüero voor de verlossing: hij trapte de 3-2 binnen, het doelpunt dat City kampioen maakte. Op het moment dat de bal tegen de netten vloog, waren er exact 93 minuten en 20 seconden gespeeld. Dressed for success! 😎



Als eerbetoon aan dat doelpunt van Agüero, die City verlaten heeft voor Barcelona, staat het cijfer 93:20 nu in de binnenkant van het shirt. Een subtiele hommage. Een viertal spelers van Manchester City poseren alvast voor de eerste foto's in het nieuwe shirt en daar is Kevin De Bruyne ook bij.



Dat beslissende doelpunt van Agüero zal een onvergetelijke herinnering blijven voor iedereen die erbij was. Zelfs voor de tv-commentator. "Agüeroooooooooooooooo", liet die zich toen helemaal gaan. Onder andere Kevin De Bruyne, maar ook Vincent Kompany en Agüero zelf doen dat nu ook ter herinnering aan dat moment.