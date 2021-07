OFFICIEEL: Ex-Club Brugge-doelman Horvath gaat in The Championship aan de slag

Horvath kwam in januari 2017 aan bij Club Brugge als groot talent. Hij speelde in totaal 64 wedstrijden voor blauw-zwart, maar kon nooit echt doorbreken als eerste doelman. Sinds de komst van Simon Mignolet verdween hij naar de achtergrond en de 26-jarige doelman wou meer speeltijd.

Die gaat hij nu zoeken bij Nottingham Forrest. De Engelse traditieclub gaf hem een contract voor drie seizoenen.

