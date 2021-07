🎥 Met een heerlijk filmpje en extra Haspengouwse toets: zo worden de nieuwe truitjes van STVV voorgesteld

Bij STVV zijn ze stilaan klaar voor de nieuwe competitie, mΓ©t nieuwe shirts. De link met Haspengouw is daarbij niet weg te denken. Waar de regio voor staat, dat moest ook te herkennen zijn in de nieuwe voetbaltenue van de eersteklasser.

"Haspengouw is het thema voor het shirtdesign van het jaar", zo staat op de webstek van Sint-Truiden te lezen. "De lokale nijverheid die floreert in Haspengouw wordt duidelijk weergegeven in het gouden patroon op het shirt. Sint-Truiden is één met de natuur, ook de inspiratie voor de designer."

Die designer, Ryota Sakae, licht dat nog wat meer toe: "We lieten ons inspireren door alle natuur, wind, dieren en planten in Sint-Truiden en ontwierpen het tenue om ze om te zetten in kracht op het veld. Het motief is een peer, een bekend product uit Sint-Truiden, in een peren patroon."

π™‡π™„π™€π™π˜Ώπ™€ π™‘π™Šπ™Šπ™ π™ƒπ˜Όπ™Žπ™‹π™€π™‰π™‚π™Šπ™π™’ | Neem even de tijd om onze nieuwe shirts, met extra Haspengouwse toets, te bewonderen! 🍐



Wat vindt jij van onze nieuwe thuisshirts? πŸ‘€



➑ Meer info over de shirts via https://t.co/RZ7XvKvSsb pic.twitter.com/xcVpoukH59 — STVV (@stvv) July 14, 2021

De voorstelling van de nieuwe shirts gaat ook gepaard met een heerlijk filmpje, waarin ook de verankering met het DNA van de Truienaar centraal is. Zeker de moeite, dat mag worden gezegd.