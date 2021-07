Opvallend: Hervé Kagé verlaat Luxemburgse club na amper tien dagen voor Roemeens avontuur

Hervé Kagé zat sinds de zomer van 2020 zonder club, nadat zijn contract bij KV Kortrijk niet verlengd werd. Onlangs vond hij met het Luxemburgse Swift Hesperange een nieuwe werkgever, maar amper tien dagen later trekt Kagé er de deur alweer achter zich dicht.

Het Roemeense FC Botosani stelde woensdagmiddag een batterij aan nieuwe spelers voor, waaronder dus de vaardige flankspeler. Kagé (32) verlaat zo Swift Hesperange na amper tien dagen en zonder een wedstrijd gespeeld te hebben.

Bij de Roemeense middenmoter -Botosani eindigde afgelopen seizoen op een zevende plaats- zal Kagé zijn carrière terug op de rails moeten krijgen.

Kagé speelde in ons land meer dan 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Hij deed dat voor Charleroi, AA Gent, KRC Genk en KV Kortrijk. De viervoudige Congolese international werd opgeleid bij Anderlecht, maar kon er niet doorbreken in het A-elftal.