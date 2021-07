KV Oostende moet titularis meteen missen bij competitiestart

Vorig seizoen was KV Oostende nog dé revelatie van het seizoen. De Kustboys misten maar net de Champions play offs en willen dit jaar maar al te graag bevestigen.

Al zal dat wel moeilijk worden voor KVO aangezien enkele sleutelspelers (Sakala, Hjulsager, Bataille...) niet meer bij de club zitten.

En er komt nog een domper bij voor coach Blessin want middenvelder Cameron McGeehan zal de competitiestart missen bij Oostende.

De Noord-Ierste middenvelder is nog niet voldoende hersteld van een enkeloperatie waardoor hij nog wat langer in Engeland blijft om te revalideren. Wanneer McGeehan terug beschikbaar is, maakte KVO nog niet bekend. Oostende opent de competitie tegen Charleroi en moet daarna tegen Genk en Gent.