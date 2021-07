Voormalige aanvaller van Club Brugge en Anderlecht staat voor een nieuw avontuur

Een terugkeer naar België was geen groot succes en bij Sporting Lissabon kan hij ook niet direct rekenen op speelminuten. Gelukkig staat er een Griekse club klaar om de carrière van de aanvaller te herlanceren.

Record schrijft namelijk dat Diaby aan de slag kan bij Aris Saloniki, dat het afgelopen seizoen derde eindigde in de Griekse competitie. Momenteel is de Malinees nog eigendom van Sporting CP, maar een vertrek uit Portugal is voor hen alvast bespreekbaar.

Tijdens de wintermercato kwam Diaby aan bij Anderlecht. Er werd veel verwacht van de snelle aanvaller, maar onder Vincent Kompany kon hij nooit zijn stempel drukken. In de reguliere competitie wist hij nog drie keer te scoren in twaalf wedstrijden, maar in de Play-Offs kwam Diaby er niet meer aan te pas. De aankoopoptie werd door Anderlecht niet gelicht, waardoor Diaby op weg is naar zijn negende club in zijn carrière.