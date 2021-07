Vier pijnlijke conclusies na Anderlecht-Ajax: één week voor seizoensstart mist paars-wit stootkracht, creativiteit en... backs

Eerste match in een hele lange tijd met publiek voor Anderlecht. De 6.000 aanwezigen werden tegen Ajax echter niet gerustgesteld voor het komende seizoen. Anderlecht moest de hele tijd de wet van de sterkste ondergaan tegen niet eens het sterkste elftal van de Ajacieden. Het werd uiteindelijk 0-2.

Geen backs

Anderlecht heeft nog héél veel werk. We geloven ook nooit dat Kompany zijn basisploeg waarmee hij volgende week Union gaat bekampen de wei instuurde. Paars-wit speelde in een 4-2-2-2 met Verschaeren en Amuzu vooraan en El Hadj en Ashimeru daar achter.

Jongeling Mehssatou moest bij gebrek aan backs op de rechtsachter beginnen. De Spaanse aanwinst Gomez moest zelfs op de linksachter beginnen. Murillo heeft nog niet getraind en Mykhaylichenko heeft nog een fysieke achterstand. De vraag is of je zo de competitie kan aanvatten.

© photonews

Geen aanspeelpunt

Het was niet goed, dat mogen we gerust zeggen. Debast en Mehssatou maakten jeugdfoutjes en vooraan werden de twee kleine aanvallers makkelijk afgetroefd door Schuurs en Magallan, die meer dan een kop groter zijn. Nog geen 10 minuten ver en Ajax stond simpel op voorsprong. Tadic plukte een voorzet - Mehssatou helemaal het bos in - schitterend uit de lucht en bood Haller een binnenknikkertje aan.

El Hadj was de enige die qua techniek en uitvoeringssnelheid de strijd met de Amsterdammers kon aangaan. Vooraan kon er niemand anders de bal bijhouden. Amuzu verviel in zijn vervelende gewoonte om het hoofd te verliezen als hij in een kansrijke positie komt en Verschaeren speelde te veel met zijn rug naar doel.

Meer creativiteit nodig

Cullen en Kana deden hun best, maar geen van beiden gaat de vervanger van Lokonga worden. Ze kunnen de aanval niet snel genoeg lanceren. Kana draait niet als hij het spel in zijn rug heeft. En de vraag is hoe Refaelov in dit systeem gaat renderen. De 35-jarige Israëliër gaat geen anderhalf uur druk gaan zetten, dat zit niet in zijn spel.

© photonews

Michel Vlap was weeral in geen velden of wegen te bespeuren. De bank: Coosemans, Refaelov, Thelin, De Wilde, Leoni, Michez en Stassin. Laten we zeggen dat dat ruim onvoldoende is om een match zo nodig te laten kantelen.

Rendement

Vincent Kompany zal wel weer zeggen dat hij zijn spelers qua inzet niets kan verwijten. En dat klopt ook. Iedereen ging druk zetten, maar als je tegen een goed voetballende ploeg speelt - zoals Ajax - en je verovert de bal niet, dan spelen die dat meestal redelijk goed uit en kom je achteraan in de problemen. Haller demonstreerde met de 0-2 na mistasten in de verdediging.

En zeggen dat dit tegen een veredeld B-elftal. Blind, Gravenberg, Stekelenburg, Timber, Rensch, Klaassen en Neres zijn normaal wel spelers die altijd op het veld staan. Anderlecht dwong in 90 minuten één kans af: El Hadj naast. Laten we dus zeggen dat we benieuwd zijn wat er volgende week zondag gaat uitkomen.