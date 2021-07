Mogen Belgische clubs (eindelijk) hopen op volle stadions?

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De voorbije dagen lieten verschillende Belgische clubs alvast een beperkt aantal supporters binnen, maar daarmee is de honger nog niet gestild. Men hoopt namelijk weer op volle stadions.

Momenteel mogen clubs tijdens de competitiestart hun stadions voor één derde vullen. Daardoor kunnen de spelers opnieuw rekenen op de steun van hun trouwe aanhang, maar is er ook opnieuw een vorm van inkomsten.

En binnenkort wordt er door het Overlegcomité opnieuw een stapje dichter naar het normale leven gezet. Zij gaan namelijk de werking van het Covid Safe Ticket bekijken. Dit principe is eigenlijk gewoonweg vergelijkbaar met een coronapaspoort die mensen krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd, of als ze een negatieve test jonger dan 72 uur kunnen voorleggen, weet Het Nieuwsblad.

Hierdoor zouden de overige maatregelen in de stadions plots wegvallen. Dan komt er een einde aan het dragen van mondmaskers, houden van afstand en kan er (eindelijk) komaf gemaakt worden met de lege stoeltjes. Daarnaast zou ook een sneltest ter plaatse afgenomen kunnen worden.

“Een zeer goede zaak”, vertelt Stijn Van Bever, Pro League-woordvoerder, aan Het Nieuwsblad. “Alleen hebben we nog vragen over de concrete uitwerking. Als dit geïntegreerd kan worden in de scanning van de tickets raak je als supporter snel binnen. Maar het wordt riskant als het systeem niet op punt staat. Rijen van honderden mensen aan de ticketpoort, doordat alles manueel gecontroleerd moet worden, willen we absoluut vermijden.”