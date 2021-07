Duidelijk signaal: Kompany laat enkele stevige namen opdraven met B-elftal tegen OFI Kreta

Naast jonkies als Verbruggen, Lokesa, Lissens, Arnstad en Bouchouari stuurt Vincent Kompany ook heel wat meer bekende namen de wei in tegen OFI Kreta. Een duidelijk teken aan de wand, aangezien paars-wit vanavond nog zal sparren met Ajax.

Een week voor de competitiestart is het duidelijk dat Vincent Kompany niet langer rekent op jongens als Mychailichenko, Bundu, Cobbaut, Dauda en Colassin.

Voor Hannes Delcroix liggen de kaarten anders: de centrale verdediger keert terug uit blessure en zit op de bank tegen OFI Kreta. Hij kan in het loop van de wedstrijd matchritme opdoen.

Starting line-up #RSCA against OFI Kreta (friendly match behind closed doors):



16. B. Verbruggen

14. B. Mychailichenko

19. M. Bundu

22. E. Cobbaut

36. C. Lokesa

38. M. Dauda

47. L. Lissens

50. S. Dewaele

53. A. Colassin

61. K. Arnstad

79. M. Bouchouari pic.twitter.com/pOgMCcP57G