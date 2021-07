Saoedi-Arabië wil WK 2030 organiseren in samenwerking met... Italië

Het wereldkampioenschap voetbal kan in 2030 weleens een heel opvallende organisatie krijgen.

Volgens The Athletic wil Saoedi-Arabië maar al te graag het WK van 2030 organiseren. Al zullen ze voor een toernooi met 48 ploegen moeten samenwerken met andere ploegen om voldoende faciliteiten te voorzien. Een samenwerking met Marokko en Egypte is een mogelijke optie, maar ook in die twee Noord-Afrikaanse landen is de inrastructuur niet bepaald piekfijn.

Een Europese partner is een logischere optie dan en naar verluidt zouden de Saoedi's het wel zien zitten om Europees kampioen Italië te benaderen. De voorzitter van de Italiaanse voetbalbond liet alvast weten dat ze aan het bekijken zijn om het EK van 2028 of het WK van 2030 te organiseren.

Dan zal Italië het opnieuw moeten opnemen tegen England want Groot Brittannië zou ook met de 4 landen de organisatie op zich willen nemen. Vanuit Europa zijn ook Spanje-Portugal en Roemenië-Griekenland-Bulgarije-Servië mogelijke bids.