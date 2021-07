Vertrekt sterkhouder van KV Oostende nog voor competitiestart? "Moeten dan meer weten"

KV Oostende kende vorig seizoen een absoluut boerenjaar en kan daar financieel de vruchten van plukken.

Eén van die exponenten van het goede seizoen van KV Oostende, is zonder twijfel Arthur Theate. Transfervrij opgepikt door KVO, nu zo'n 5 miljoen euro waard.

Mogelijk trekt hij binnenkort naar Italië of Duitsland want FC Bologna en FC Köln zijn zeer geïnteresseerd om hem over te nemen.

Bij HLN laat Theate zelf zich ook uit over de situatie en hij hoopt op duidelijkheid. "Het hangt haf van wat KVO wil en hoe ik het zelf zie. Er is nog kans dat ik vertrek maar binnen enkele dagen of een week zullen we meer moeten weten. Ik voel me hier prima, maar je weet nooit", vertelt Theate.