🎥 📷 Cercle Brugge stelt nieuwe truitjes voor en verrast met opvallend uitshirt: "Lokale Brugse roots benadrukken"

Cercle Brugge trapt haar seizoen op gang in Beerschot komende zaterdag. Het zal dat doen in fonkelnieuwe shirts. Groen-zwart presenteerde vandaag die nieuwe outfits en daarbij viel vooral het uitshirt op.

Het homeshirt is opnieuw een traditioneel groen en zwart shirt. De uitshirts daarentegen zijn witte shirts met rode banden.

"Voor de away-uitrusting werd dit jaar voor een wel heel uniek design gekozen: als “ploeg van ’t stad” wil Cercle andermaal z’n lokale Brugse roots benadrukken en daarom werd de Brugse vlag in het shirt verwerkt", verklaart Cercle de keuze op het digitaal huis van de club.

"Wie Cercle zegt, zegt Brugge en omgekeerd. Cercle is dan ook enorm trots op Brugge en wil komend seizoen in elke stad waar het speelt dan ook tonen dat we van Brugge zijn, want w’en Brugge is us erte."