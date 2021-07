OFFICIEEL: Seraing wapent zich voor 1A met komst van nieuwe middenvelder

Seraing probeert als promovendus het sprookje van Beerschot en OHL te herhalen komend seizoen. Dat wordt allesbehalve evident want de Luikenaren bleven vooralsnog vrij onmondig op de zomermercato. Nu heeft de club dan toch een aanwinst weten te strikken.

Youssef Maziz komt op huurbasis over van FC Metz. Maziz is een 23-jarige aanvallende middenvelder die vorig seizoen niet al te veel aan de bak kwam in de Ligue 1. De Fransman moet voor goals en assists gaan zorgen in Le Pairay.

"Ik ben een technische speler die ook goed is op spelhervattingen. Ik heb een goede visie op het spel en geef graag assists. Ik ben klaar voor de uitdaging hier", klinkt het bij Maziz op het digitaal huis van Seraing.

Moederclub

"Ik denk dat mijn integratie gemakkelijk zal zijn, aangezien ik al heel wat spelers van bij FC Metz ken. Ik hoop hier wat speeltijd te krijgen. Ik ken het stadion omdat ik vorig seizoen een vriendschappelijke wedstrijd tegen AA Gent heb gespeeld in Le Pairay. Ik ben sinds 28 juni betrokken bij alle voorbereidingen in Frankrijk. Fysiek ben ik er klaar voor!"