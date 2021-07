Philippe Clement gaat voor zijn vierde titel op rij, maar: "Focussen op ons Europese verhaal"

Philippe Clement gaat met Club Brugge op zoek naar de derde titel op rij, voor Clement zelf zou het de vierde op rij worden.

Toch heeft Philippe Clement veel meer ambities dan enkel scoren in België. “Vier titels op rij is nog nooit gebeurd. Dat is alvast een mooie ambitie”, zegt de Brugse trainer aan Sport/Voetbalmagazine. “Ook die om in Europa nog verdere stappen te zetten. Twee jaar geleden begonnen we aan de Champions League met de ambitie meer onze eigen wil op te dringen en minder in de omschakeling te spelen.”

Wordt de reguliere competitie weer eentje met heel veel verschil? “Ik zie op dit moment veel ploegen serieus investeren om voor de titel te gaan. Een logisch verhaal. Als je die ambitie hebt en die uitspreekt, en je wordt het niet, dan groeit de honger. De uitdaging wordt groter, want een aantal ploegen werd sterker.”

Het belang van de Europese competitie wordt heel belangrijk. “Het bestuur en ik gaan dit najaar wel heel hard focussen op ons Europese verhaal. Als er op een bepaald moment een keuze moet worden gemaakt, zal dat richting Europa zijn. We willen overwinteren in de Champions League, of heel ver in de Europa League geraken.”