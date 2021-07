Wouter Vrancken kan perfect leven met prognose: "We hebben onze eigen ambitie"

Wat kan KV Mechelen dit seizoen realiseren? Heel wat prognoses, waaronder ook die van Voetbalkrant, zetten Vrancken en co op een zesde plaats.

Dat KV Mechelen zesde zou worden, daar is trainer Wouter Vrancken best tevreden mee. “Een zesde plaats? Daarmee kan ik zeker leven”, zegt Vrancken aan Het Nieuwsblad.

Zeker als je alles in rekening brengt, zo oordeelt Vrancken. “Dat zou zelfs super zijn als je ons transferbudget vergelijkt met dat van de concurrenten. Onze eigen ambitie is om het opnieuw tot in de play-offs te schoppen.”

Vrancken hoopt vooral dat KV Mechelen goed aan de competitie begint. “We mikken dus op de top acht en daarnaast willen we het voetbal brengen van vorig seizoen. Hopelijk kunnen we daar nog iets extra's aan toevoegen en beginnen we met wat meer efficiëntie aan de competitie in vergelijking met vorig seizoen.”