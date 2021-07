🎥 Uitschakeling Boca Juniors letterlijk niet zonder slag of stoot: spelers op de vuist met tegenstanders, refs en politie

Boca Juniors had thuis 0-0 gelijkgespeeld en ook uit bij Atletico Mineiro. Uit bij Mineiro maakte Boca wat mogelijk het doelpunt van de kwalificatie kon zijn, maar de VAR keurde de goal af. Dat zorgde al voor heel wat discussie: de assistent-trainers van beide ploegen werden naar de tribune gestuurd. Het bleef 0-0, Atletico won de strafschoppenreeks met 3-1 en schakelde Boca uit.

Na de uitschakeling van Boca liep de situatie helemaal uit de hand. De Zuid-Amerikaanse pers doet het relaas van een beladen sfeer in de catacomben, met spelers van Boca Juniors die de scheidsrechters belaagden. Ook met de spelers van de tegenpartij geraakten ze slaags. De CONMEBOL gaat zowel Boca Juniors als Atletico Mineiro sanctioneren.

Het kwam zelfs zover dat de politie moest ingrijpen. Ook de ordediensten hadden heel wat moeite om de spelers van Boca Juniors in te tomen: vijf van hen werden uiteindelijk zelfs gearresteerd.

Boca Juniors are not taking their #Libertadores elimination lightly.. pic.twitter.com/Z5cAID82Ln

Boca Juniors players attacking the Atletico Mineiro team and staff and having to be tear-gassed after their Copa Libertadores defeat on penalties.pic.twitter.com/wWlARXw4dm