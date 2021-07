'Concurrentie aanslijpen? Standard heeft talentvolle spits op proef'

Bij Standard willen ze vol aan de bak in het nieuwe seizoen. En daartoe mikken ze op aanvallende versterking.

Met Klauss hebben ze een spits in huis bij Standard, maar ze willen graag aanvallende versterking. Daartoe komen ze uit bij jonge talenten.

Op proef

Eentje daarvan is Dmitri Latykhov, die momenteel uitkomt voor de beloftenploeg van Dinamo Minsk en volgens La Dernière Heure op proef is in Luik.

De 18-jarige aanvaller wil doorbreken in Europa en ziet de Rouches mogelijk als de volgende stap in zijn carrière.