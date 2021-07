Niet Toby Alderweireld, maar andere Tottenham-speler lijkt overstap naar Ajax te maken

Toby Alderweireld werd ondertussen al meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar zijn Ajax. De 32-jarige verdediger zou mogen vertrekken bij Tottenham, maar inmiddels klinken er geruchten dat één van zijn ploeggenoten naar Johan Cruijff ArenA trekt.

Volgens De Nederlandse journalist Valentijn Driessen staat namelijk de naam van Steven Bergwijn hoog op de verlanglijst van de Amsterdammers. De speelkansen van de 23-jarige flankaanvaller waren vorig seizoen bij Tottenham eerder beperkt, hij moest er zich toen tevredenstellen met een rol als invaller.

De Nederlandse kampioen zou momenteel nog twijfels hebben over de vraagprijs. The Spurs vragen maar liefst een bedrag van 25 miljoen euro voor hun speler. Ajax zou hem het liefst huren, maar een akkoord tussen beide ploegen is er nog niet.

Steven Bergwijn brak in het verleden door bij PSV, maar doorliep de jeugdreeksen bij Ajax.