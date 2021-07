Christian Benteke over terugkeer naar de Belgische velden: "Waarom niet?"

Christian Benteke keert weldra terug naar Crystal Palace en zal zich klaarstomen voor een nieuw seizoen in de Premier League. Daar zal hij kennismaken met kersvers trainer en voetbalicoon Patrick Vieira. Maar is hij al bezig met eventuele toekomstplannen?

Ongetwijfeld zullen er opnieuw zenuwen aanwezig zijn. Komt de spits nog steeds voor in de nieuwe plannen van The Eagles? De voorbije jaren werd Benteke meermaals afgeschreven in Engeland, maar keer op keer vocht hij terug. Binnenkort wordt hij 31 jaar, tijd om na te denken over een eventuele terugkeer naar de Jupiler Pro League?

Want in het verleden was de Rode Duivel actief bij Standard, KRC Genk, KV Kortrijk en KV Mechelen. Vooral die eerste twee clubs liggen hem nauw aan het hart, maar kiezen? Dat doet hij niet: “Voor een Luikenaar blijft Standard een belangrijke club. Bij KRC Genk ben ik dan weer volwassen geworden en ontploft. Daar heb ik mijn transfer naar Engeland te pakken gekregen”, vertelt hij aan Eleven Sports.

Een terugkeer naar ons land klinkt niet onwaarschijnlijk, al lijkt hij daar nu nog niet mee bezig: “Ik heb geen idee, maar zeg nooit nooit. Het is een competitie waar ik van houd en ontdekt werd door de rest van de wereld. Dus waarom niet?”