Lamkel Zé in tegenaanval: "Standard, Anderlecht, Club Brugge of Genk zouden me wél correct verlonen" en "Doe me een voorstel"

Het was de voorbije dagen opnieuw absoluut niet kalm rond Didier Lamkel Zé. Maar hij schiet nu met scherp terug.

Zo zijn er volgens Didier Lamkel Zé echt wel verklaringen voor zijn gedrag te vinden. En dat is ook deels de schuld van Antwerp, zo klinkt het bij hem.

De Kameroener vindt dat hij onvoldoende betaald wordt: "Standard, Anderlecht, Club Brugge of Genk zouden me wel correct verlonen", is hij scherp in Het Laatste Nieuws.

Rustiger

"Dan zou ik rustiger zijn in mijn hoofd en dan zou je veel minder van mij horen buiten het veld. Ik heb hier geen contract dat in overeenstemming is met mijn realistische waarde."

Ondertussen heeft de winger via Instagram ook opnieuw van zich laten horen. Daarin geeft hij aan dat de echte Lamkel Zé niet die is die in de media wordt weggezet. En dat geïnteresseerde clubs hem een goed voorstel mogen doen.