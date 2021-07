Voetbalanalist verbaast met racistische praat tijdens voetbalprogramma

In Nederland heeft oud-voetballer en analist René van der Gijp zich racistisch uitgelaten over de aanstelling van Henk Fraser als assistent bij Oranje.

Van der Gijp liet zich nogal laatdunkend uit over de aanstelling van Henk Fraser als assistent. De analist had verwacht dat Fraser ging bedanken voor de job. “Dan ben je meteen ook van dat gelul af dat er iemand met een kleurtje bij moet", zei Van der Gijp in het programma Oranjezomer.

Van der Gijp schetst hoe het allemaal gegaan is. "Kijk: die spelers stellen aan de KNVB voor: "We willen graag iemand met een kleurtje erbij. Dat vinden we prettig, daar voelen we ons lekker bij, dat geeft ons een fijn gevoel"."

En Van der Gijp bleef maar gaan. "En dan ben je Henk Fraser en word je gebeld. Wel, dan zou ik zeggen: ’Pleur toch lekker op!’. Fraser is een heel goeie trainer, beter dan Danny Blind. Maar als Henk blank geweest was, hadden ze hem niet genomen. In Henks plaats zou ik het niet doen."