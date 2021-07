OFFICIEEL: Antwerp kondigt zevende versterking aan met gedroomde opvolger Hongla

Antwerp heeft zijn zevende zomeraanwinst te pakken. Al had het nog enige voeten in de aarde, zo blijkt.

Een week geleden werd al gewag gemaakt van een akkoord tussen IFK Göteborg en Alhassan Yusuf, maar toch duurde het nog even voor de deal helemaal rond is.

Ondertussen heeft de 20-jarige Nigeriaan alsnog een vierjarig contract getekend op De Bosuil, waarmee de deal eindelijk officieel is.

Antwerp heeft zo zijn vervanger voor Martin Hongla beet als verdedigende middenvelder. Het is al de zevende transfer voor The Great Old.