Kompany wil nieuwe spits, maar blijft rustig: "Vorig seizoen ook Tau, Doku en... Kompany moeten missen"

Vincent Kompany wacht op een spits, maar wil dat publiekelijk niet uitspreken. Het is immers nog niet zeker of Anderlecht het juiste profiel gaat vinden.

Het afzeggen van Evann Guessand is immers een grote domper. Anderlecht probeert nu bij de Engelse ploegen een spits te lenen, want het profiel dat ze zoeken ligt niet meteen voor het oprapen en is daarnaast bijzonder duur.

"Lukas Nmecha is vertrokken, maar vorig jaar hebben we ook spelers moeten vervangen", aldus Kompany. "Percy Tau was belangrijk. Hetzelfde voor Jérémy Doku. Hendrik Van Crombrugge was bijna heel het seizoen out. En dan was er nog de exit van Vincent Kompany, die ook zijn momenten had. (lacht) En dan was er ook nog Covid. Ik wil maar zeggen: we moeten omgaan met de omstandigheden. We doen ons werk achter de schermen. Als er een kans is, gaan we die niet laten liggen!"